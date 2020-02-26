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Радуцкий: тест-систем для диагностики коронавируса в Украине достаточно

26.02.2020 / 12:41
В Украине достаточно тест-систем для диагностики заболевания коронавирусной инфекцией Covid-2019.

Это утверждает глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Тест-систем хватает. На сегодняшний день есть тест-системы, переданные Всемирной организацией здоровья. Докупаются еще тест-системы. И плюс зарегистрированы еще две украинских тест-системы", - сказал Радуцкий в эксклюзивном экспресс-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава комитета сообщил, что украинским гражданам, эвакуированным из г.Ухань (КНР) в пгт Новые Санжары Полтавской области, были сделаны украинские тесты. "Результаты все негативные. Если бы был хотя бы один позитивный - мы бы еще проверяли немецкими тестами для чистоты эксперимента", - сказал он.

По словам Радуцкого, находящиеся в обсервации люди сегодня чувствуют себя нормально, симптомов простуды нет ни у одного из них.

Источник

коронавирус, Радуцкий, тест-система
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