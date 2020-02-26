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В РПЦ положительно оценили начало диалога между Православными Церквями

26.02.2020 / 12:23
В РПЦ положительно оценили начало диалога между Православными Церквями
Встреча в Аммане Источник: РИА Новости
В столице Иордании началась встреча шести поместных Церквей. Встреча проходит по инициативе Иерусалимского Патриарха Феофила

Решение проблем Православия потребует длительного времени, но главное, что межправославный диалог начался.

Об этом заявил представитель делегации Русской Православной Церкви в Аммане перед началом межправославного совещания, сообщают «РИА Новости».

«Православная Церковь оказалась на пороге раскола. Решить проблемы сразу не удастся, для лечения потребуется длительное время. Но главное, что удалось собраться за одним столом и начать обсуждение. Начало диалогу положено», - сказал представитель делегации РПЦ.

По его словам, приехали не все Церкви, но это не повод для переживания.

«Все настроены положительно», - добавил он. Ожидается, что по итогам межправославного совещания будет принято совместное заявление.

«Журналистов на самой встрече не будет. Она, как и все синоды, проходит в закрытом режиме. Но об итогах мы сообщим», - сказал представитель РПЦ.

Как сообщалось, в столице Иордании началась встреча шести поместных Церквей. Встреча проходит по инициативе Иерусалимского Патриарха Феофила.

Источник: Inpress.ua
рпц, амман
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