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В РПЦ считают, что отсутствие некоторых Поместных Церквей в Аммане не сделает встречу менее авторитетной

26.02.2020 / 11:48
В РПЦ считают, что отсутствие некоторых Поместных Церквей в Аммане не сделает встречу менее авторитетной
Амман / Епископ Виктор Источник: Интерфакс
РПЦ готова обсуждать межправославные проблемы в любом формате - двустороннем, трехстороннем, многостороннем

Отказ части Поместных Церквей от участия в иорданской встрече по «украинскому вопросу» не сделает этот форум менее авторитетным.

Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев), сообщает «Интерфакс».

«Отсутствие тех или иных Церквей в Аммане не сделает встречу менее значимой. В свое время, когда четыре Церкви объявили об отказе участвовать в Критском соборе, патриарх Варфоломей все равно его провел, и решения этого собора в Церквах, принимавших в нем участие, считаются обязательными», - заявил митрополит Иларион.

Он заметил, что на встрече в Аммане 26 февраля не предполагается принятие каких-либо решений.

«Это встреча не для принятия решений, а для братского обсуждения назревших проблем и путей возможного выхода из кризиса», - добавил он.

По словам иерарха, РПЦ готова обсуждать межправославные проблемы в любом формате - двустороннем, трехстороннем, многостороннем.

«На Критский Собор, созванный Константинопольским патриархом в 2016 году, тоже не все поехали», - напомнил он.

Митрополит Иларион считает, что кто-то должен помочь Православным церквам найти пути выхода из кризиса. "Сегодня инициативу организовать дискуссию взял на себя Иерусалимский патриарх, и мы ему за это благодарны", - сказал представитель РПЦ.

«Будем надеяться, что встреча в Аммане станет началом процесса обсуждения общеправославных проблем, к которому со временем присоединятся и другие Церкви», - заключил он.

Как сообщалось, лишь четыре поместные Церкви из 15 будут представлены на встрече в Иордании на уровне своих Предстоятелей. Помимо Иерусалимского Патриарха Феофила, в ней будут участвовать Московский Патриарх Кирилл, Сербский Патриарх Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав.

Польская и Румынская Православные Перкви пришлют в Амман делегации архиереев. Константинопольский Патриарх Варфоломей от участия во встрече с самого начала отказался на том основании, что только он, по его мнению, может созывать подобные совещания. Вслед за этим участвовать отказались и другие греческие Церкви - Элладская, Александрийская, Албанская. Антиохийский патриархат также не пришлет свою делегацию, как и Грузинская, Болгарская и Кипрская Церкви.

Источник: Inpress.ua
рпц, амман
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