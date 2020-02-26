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В Аммане участники Всеправославного совещания примут совместное заявление

26.02.2020 / 12:09
В Аммане участники Всеправославного совещания примут совместное заявление
РИА Новости Источник: РИА Новости
Мероприятие проходит в закрытом режиме, по его итогам будет опубликовано совместное заявление

Участники межправославного совещания в Аммане (Иордания), посвященного сохранению единства православия, примут совместное заявление по итогам встречи с призывом к миру и согласию.

Об этом рассказали представители делегаций двух Поместных Церквей - Русской и Иерусалимской, сообщают «РИА Новости».

«Работа над совместным заявлением уже началась. Пока говорить о его содержании рано, работа над текстом будет идти до вечера. Но уже можно сказать, что оно будет очень положительным, позитивным, мирным», - сообщили представители делегаций.

Встреча в Иордании проходит по инициативе Иерусалимского Патриарха Феофила.

Мероприятие проходит в закрытом режиме, по его итогам будет опубликовано совместное заявление.

Источник: Inpress.ua
амман
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