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Сегодняшнее решение суда по Медведчуку – насилие над судебной системой Украины

02.08.2021 / 14:10
Сегодня вся страна увидела очередное пробивание дна Зеленским и его "слугами".

Судебную систему снова изнасиловали, заставив продемонстрировать, что украинские суды – ручные песики президента. Киевский апелляционный суд, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств у прокуроров, решил поддержать одиозного судью Вовка и оставил Виктора Медведчука под домашним арестом.

Медведчук сегодня лично выступил в суде и с присущей ему юридической щепетильностью разложил по полочкам абсурдность процесса. Лидер ОПЗЖ рассказал и показал, что следователи в его деле допустили массу правонарушений, которые любой честный суд сразу бы завернул и посчитал бы необоснованными. Но поскольку у нас суд нечестный, то даже этот показательный разгром Медведчуком и его адвокатами аргументов следствия фемида не приняла во внимание. Решение об отклонении апелляции было спущено заранее, судье оставалось его лишь зачитать.

Так работают суды при Зеленском. Такого стыда и позора за украинское правосудие не было не при одном президенте. Недаром Медведчук после вынесения решения акцентировал на том, что судебную систему нужно защищать от Зеленского. От того, кто должен был бы гарантировать ее независимость.

Но есть и позитив в этом всем. Да, Зеленский втянул судейский корпус в политику. Это значит, что те судьи, которые мудрые и понимают, что власть рано или поздно сменится, не будут бегать на передних лапках перед Офисом президента. Зеленский уйдет, а им здесь жить и работать. А ведь вероятно, что Зеленского может сменить тот же Медведчук. И некоторые уже задумаются, а стоит ли подставляться. Кроме того, ОПЗЖ уже встала на защиту тех судебных инстанций, которые ранее атаковал Офис Зеленского. Также ОПЗЖ борется с внедрением западного управления в судебную систему Украины. И политическая поддержка второй по величине фракции в Раде судьям очень нужна.

А это значит, что шансы на узурпацию Зеленским власти уменьшаются. С этим недодиктатором нужно бороться. Иначе он утопит страну в крови и нищете.

суд, Медведчук, Зеленский
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