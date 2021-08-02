Войти | Зарегистрироваться
14:30

понедельник,
02 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Житомирщине освящен новый храм УПЦ

02.08.2021 / 14:10
На Житомирщине освящен новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка поздравил всех с важным событием в жизни прихода и наградил благотворителя Владимира Андрийчука орденом равноапостольного князя Владимир Великого

На Житомирщине в селе Калиновка Олевского района освятили новый храм УПЦ в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ovruch.church.ua, чин освящения храма совершил митрополит Овручский и Коростенский Виссарион.

После праздничного богослужения владыка поздравил всех с важным событием в жизни прихода и наградил благотворителя Владимира Андрийчука орденом равноапостольного князя Владимир Великого.

«Полноценного храма в Калиновке не было с 1930-х годов, когда старую церковь разрушили безбожники. В 1999 году в селе обустроили помещение, где совершались богослужения, но на постройку храма не было средств.

В Калиновку приехал предприниматель Владимир Андрийчук. Он встречался со священником, общался, интересовался жизнью Церкви и помогал с ремонтом молитвенного дома. Потом предложил построить новый храм. Благотворитель не только профинансировал строительство, но и сам принимал в нем деятельное участие. Помогали также и жители села, лесники, другие благотворители», - говорится на сайте епархии.

Как сообщалось, на Житомирщине в селе Повч Коростенского района митрополит Овручский и Коростенский Виссарион освятил храм в честь Почаевской иконы Божией Матери.

Источник: Inpress.ua
житомирская области, УПЦ, новый храм
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.