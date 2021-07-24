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Митрополит УПЦ рассказал, почему важно благодарить Бога

24.07.2021 / 15:15
Митрополит УПЦ рассказал, почему важно благодарить Бога
Источник: Центр информации УПЦ
Богу необходимо воздавать благодарение за все благодеяния, а себе оставлять лишь чувство вины за все наказания

Воспитывая в себе чувство благодарности к Господу, к Божией Матери, учимся быть благодарными к ближним.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Это чувство делает жизнь лучше, потому что человек, который благодарит ближнего своего, никогда не бывает несчастным», - считает митрополит Лука.

Владыка отметил, что благодарность – это тот мощный инструмент, который улучшает самочувствие. «Делает душу более чуткой и отзывчивой, не даёт ей ожесточиться из-за того зла и несправедливости, которых ещё так много в жизни. Благодарность наряду с любовью приносит самую большую пользу. И больше всего именно тогда, когда это тяжелее всего ощутить», - пояснил он.

Архиерей пожелал воспитывать в себе чувство благодарности.

«Человек так устроен, что случись с ним беда, он тут же во всём винит Бога. А вот всё хорошее, что делает ему Господь и Матерь Божия или не замечает, или приписывает себе. Считает это собственной заслугой. Благодарит не Бога, а свой характер, свои качества, удачу, счастливое стечение обстоятельств. Хотя всё должно быть наоборот. Богу необходимо воздавать благодарение за все благодеяния, а себе оставлять лишь чувство вины за все наказания. Матерь Божия радуется, когда воздаём благодарения Её Сыну. Будем помнить об этом, и тогда милость Божия и благоволение Богородицы всегда будут с нами», - заключил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
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