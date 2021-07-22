Более 30 тысяч пенсионеров получат надбавку: кого это коснется

Об этом шла речь на заседании правительства 21 июля.

"Целью принятия акта является обеспечение поддержки лиц с инвалидностью I группы путем предоставления с 1 июля ежемесячной доплаты к пенсии в сумме, которой не хватает до 2 200 гривен", - говорится пояснительной записке к документу.

В документе отмечается, что сейчас более 30 тыс. лиц с инвалидностью получают пенсию и социальные выплаты в размере до 2 200 гривен.

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года в Украине составил 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.

По состоянию на 1 июля 2021 года пенсии более 10 тысяч гривен получали 433 858 украинцев. Это составляет 3,9% от общего числа пенсионеров (10 968 143 человек). По данным ПФУ более 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

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