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На всех химобъектах страны проведут внеплановые проверки - Монастырский

22.07.2021 / 14:22
После аварии на химзаводе под Ровно по всей Украине проведут внеплановые проверки на химически опасных объектах. Их должны сделать до конца года.

Об этом свидетельствует заявление главы МВД Дениса Монастырского на заседании правительства 21 июля.

Проверки будут совместно проводить Гоструда, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Госэкологии.

"С целью предупреждения и недопущения подобных аварий, считаем необходимым поручить... проведение внеплановых совместных проверок всех химически опасных объектов первой и второй степеней химической опасности с практической отработкой действий персонала и объектов аварийно-спасательных служб по реагированию на возникновение таких аварий", - сказам Монастырский.

Министр добавил, что эту проверку "можно сделать до конца года".

Ранее в Министерстве внутренних дел Украины назвали предварительную причину аварии на химическом заводе под Ровно.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Источник

проверки, Монастырский, химобъекты
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