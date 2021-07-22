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На всех химобъектах страны проведут внеплановые проверки - Монастырский
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Советник Госдепа опроверг давление США на Украину по "Северному потоку-2"
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11:16
ГФС должна пройти аудит в связи с ликвидацией до 25 августа - премьер
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09:02
США призывали Украину воздержаться от критики соглашения по "Северному потоку-2" - Politico
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17:12
Почти 1 миллиард субвенции: в Кабмине хотят закупить ноутбуки для 60 тысяч учителей
- 14:22
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07:56
На Закарпатье сошли два селевых потока
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07:42
В Каннах прошли премьерные показы украинских фильмов
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09:51
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
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07:43
В Житомирской области во время лавандового фестиваля действовал "музей лаванды"
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07:11
Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане
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