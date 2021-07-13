Рада может собраться на внеочередную сессию 23 августа: что рассмотрят

Об этом шла речь на брифинге Разумкова 12 июля.

"Точно будет торжественное заседание в День независимости. И планируется внеочередная сессия Верховной рады на 23 августа во время проведения Крымской платформы. Я думаю, что она будет поддержана народными депутатами. Именно народные депутаты будут ее инициировать для того, чтобы принять соответствующую резолюцию, постановление, связанное с Крымской платформой", - рассказал глава парламента.

Ранее первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук анонсировал, что парламент может в августе собраться на внеочередную сессию.

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