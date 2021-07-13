Рада может собраться на внеочередную сессию 23 августа: что рассмотрят

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Литва предложит ЕС ввести новые санкции против Беларуси из-за кризиса с мигрантами
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В ЕС считают "очень вероятным", что потребуется третья доза вакцины – СМИ
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Эстония усилила охрану на границе из-за наплыва мигрантов
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14:52
В Турции исследователи рассчитали эффективность вакцины CoronaVac
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Впервые в истории: в Германии объявили чрезвычайную ситуацию из-за кибератак
- 13:19
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Кабмин ожидает от МВФ 700 млн долларов в этом году, но без транша потрясений не будет – министр08.07.2021 / 09:01Последние новости рубрики
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Монетизация льгот за проезд и коммуналку: Рада рассмотрит закон уже осенью
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"Северный поток-2": позиция Германии остается неизменной
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В Беларуси объяснили заявление Лукашенко о закрытии границы с Украиной
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Зеленский: введение в эксплуатацию "Северного потока-2" напрямую грозит энергетической безопасности стран Евросоюза
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Официально: ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
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Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане
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Из Украины пытались вывезти артефакты I тысячелетия до н.э. и времен Киевской Руси
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В Китае запустили вторую в мире по мощности ГЭС
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Стартовал международный Odessa-June-Folk-Fest
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Полицейский вымогал $3 тыс. у владелицы столичного салона красоты за "крышевание"
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