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Митрополит Онуфрий рассказал, каким качествам учат апостолы Петр и Павел

13.07.2021 / 16:01
Митрополит Онуфрий рассказал, каким качествам учат апостолы Петр и Павел
Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший объяснил, что апостол Павел считал себя первым из грешников, смиряясь перед Богом

Апостолы Петр и Павел являются для православных примером твердости в вере, трудолюбии и смирении.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

«Святой апостол Петр был столпом веры…Он был очень горячий ревнитель правды Божией и славы Божьей, поэтому Господь назвал его камнем веры», - объяснил Предстоятель.

Он напомнил, что в отличие от апостола Петра, апостол Павел сначала был гонителем христиан и чувствовал злость против Спасителя.

«Он направился в Дамаск, чтобы вязать тех, кто верует в Христа, и бросать их в темницу, а пришел тем, кто проповедует Христа как Сына Божия, как Спасителя мира», – сказал Митрополит Онуфрий и отметил , что святой апостол Павел больше всех потрудился в распространении Евангелия.

Предстоятель подчеркнул, что апостол Павел сочетал в себе, как ни парадоксально, смирение и большую ученость - «этим он покорил сердца многих людей и обратил их к Господу».

Блаженнейший объяснил, что апостол Павел считал себя первым из грешников, смиряясь перед Богом.

«Апостол говорил, что Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я - первый. Это глубокое смирение, когда человек понимает, что он является первым из всех грешников. Когда ученые мужи говорили апостолу, что большая ученость доводит тебя до сумасшествия, он отвечал, что я не сумасшедший, хотел бы, чтобы и ты сам, как я - узнал Свет Истины, благодать спасения и Того, Кто ради любви к человеку стал Человеком», – подчеркнул владыка.

 По словам Предстоятеля, каждый из святых апостолов является для верующих примером определённой добродетели.

«Апостол Пётр - ревности и твёрдости веры, апостол Павел - смиренномудрия и неимоверного трудолюбия», - подытожил Блаженнейший.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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