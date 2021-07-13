Войти | Зарегистрироваться
17:28

вторник,
13 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Святогорскую лавру прибыл гуманитарный груз от православных УПЦ Винничины

13.07.2021 / 16:15
В Святогорскую лавру прибыл гуманитарный груз от православных УПЦ Винничины
Источник: Центр информации УПЦ
12 июля в монастырь прибыл 23-й благотворительный рейс из Винничины

В Свято-Успенскую Святогорскую лавру прибыло 19 тонн гуманитарной помощи от верующих Винницкой епархии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Святогорской лавры, 12 июля в монастырь прибыл 23-й благотворительный рейс из Винничины.

«Православными Винницкой епархии было собрано 19 тонн груза. Это 3 тонны консервации, 2 тонны круп и сахара, 5 тонн зерна, 4,5 тонны овощей, 2,5 тонн яблок. Для беженцев и людей без средств к существованию неравнодушные соотечественники передали 2 тонны одежды и др. вещей. Также винничане привезли в Лавру 100 саженцев деревьев», - отметили в пресс-службе Святогорской лавры.

По словам организаторов сбора, в сборе гуманитарной помощи принимали участие духовенство и прихожане Винницы, а также Винницкой и Черкасской областей.

К благотворительной инициативе присоединились местные фермерские хозяйства.

Как сообщалось ранее, за 6 лет верующие Винницкой епархии передали переселенцам, проживающим в Святогорской лавре, около 400 тонн гуманитарной помощи.

В начале года в сети появился документальный фильм «Рейс-22», который рассказывает о помощи Винницкой епархии Украинской Православной Церкви переселенцам, проживающим в Святогорской лавре.

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Святогорская лавра
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.