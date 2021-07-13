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Вакцинация от COVID и других болезней: интервал можно сократить до 14 дней

13.07.2021 / 16:19
Плановые прививки против других болезней можно делать через 28 дней после второй дозы вакцины от COVID. Но при необходимости интервал можно сократить до 14 дней.

Об этом сообщает Facebook Центра общественного здоровья.

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рекомендует проводить плановую вакцинацию против других болезней с интервалом в 28 дней после получения 2-й дозы вакцины против COVID-19. В случае необходимости можно сократить этот интервал до 14 дней", - говорится в сообщении.

При этом вакцинацию от COVID-19 можно провести через 14 дней после прививки от других инфекционных болезней.

"Эти рекомендации не касаются вакцинации по экстренным показаниям. Ее можно делать независимо от времени получения прививки от COVID-19. При этом обе дозы антиковидной вакцины засчитываются", - добавили в Центре.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае невозможности сделать прививку второй дозой вакцины от коронавируса в рекомендуемые сроки ее можно сделать позже.

Источник

COVID-19, вакцинации
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