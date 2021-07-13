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В РПЦ рассказали об усугублении раскола в Кипрской Церкви из-за признания ПЦУ

13.07.2021 / 16:35
В РПЦ рассказали об усугублении раскола в Кипрской Церкви из-за признания ПЦУ
Источник: Телеграм
По его мнению, в Кипрской Церкви «давление на несогласных нарушать каноны усиливается»

В Поместных Православных Церквях усугубляются внутренние противоречия и несогласия из-за признания ПЦУ.

Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в Телеграм.

«Судя по всему, раскол в Кипрской Православной Церкви углубляется. Целый ряд членов Синода этой Церкви, несогласные с признанием т.н. ПЦУ (митрополиты Лимассольский Афанасий, Морфский Неофит, Киккский Никифор, Тамасосский Исаия, а также епископы Амафунтский Николай и Ледрский Епифаний), отказались принять участие в соборном богослужении, назначенном Синодом на 10 июля. Реакция архиепископа Хризостома была довольно жесткой. Он заявил, что у него есть «способы поставить на место» тех членов Синода, которые не согласны с признанием ПЦУ. По его мнению, отказ иерархов от соборного служения «говорит о неуважении к решениям Синода» и о «попытке обойти или презреть Предстоятеля», - отметил Владимир Легойда.

По его мнению, в Кипрской Церкви «давление на несогласных нарушать каноны усиливается».

«В результате трещины углубляются не только между Православными Поместными Церквами, но и внутри тех из них, кто пошел на поводу у Константинополя и все же признал раскольников. Поистине, раскол порождает только раскол», - подытожил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Синод Кипрской Православной церкви 25 ноября 2020 года обнародовал коммюнике по поддержке решения архиепископа Хризостома II о признании ПЦУ. 

Источник: Inpress.ua
РПЦ, ПЦУ
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