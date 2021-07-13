Николай Скорик: Решение суда в отношении Виктора Медведчука прямо свидетельствует о политическом давлении со стороны власти

Об этом 9 июля заявил народный депутат от ОПЗЖ Николай Скорик.

"Как очевидец процесса могу сказать, что адвокаты предоставили очень много аргументированных доводов по сути каждого из ходатайств, но их просто отметали. Прокуратура выступала всего несколько минут, и все выступление сводилось к тому, что Виктору Медведчуку нужно оставить ту же меру пресечения и больше это не обсуждать", - заявил политик.

Оппозиционер подчеркнул отсутствие обоснованной аргументации со стороны обвинения. По его мнению, вся процедура суда дает дополнительные аргументы Виктору Медведчуку и его юридической команде обратиться к европейским судам относительно исключительно политического характера этого процесса.

"Всем было очевидно, что это политическое давление непосредственно президента и его команды. Если бы судья оставил хотя бы ночной домашний арест, дав Виктору Медведчуку возможность посещать Верховную Раду, это было бы логично и это стало бы тем компромиссным решением, при котором судья не попал бы под каток Офиса президента, с одной стороны, а с другой стороны - это решение было бы больше похоже на правосудное", - подчеркнул Николай Скорик.