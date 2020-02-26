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Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против Кузьмина и Шуфрича из-за оговаривания Порошенко и Обамы

26.02.2020 / 13:53
Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство в отношении группы депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь", Рината Кузьмина, Николай Скорика, Нестора Шуфрича, Юрия Загороднего за ложное сообщение о преступлении.

Об этом сообщил адвокат пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань.

"17 декабря прошлого года группа народных депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" подали в НАБУ депутатское обращение о возможном, по их мнению, ограблении Украины на $100 млрд бывшим президентом США Бараком Обамой и президентом Украины Петром Порошенко, а также захвате власти в Украине экс-администрацией президента США и, как указано в заявлении, ее агентурной сетью во главе с Порошенко", - приводит слова Голованя пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Он отметил, что никаких фактов это заявление не содержит, а ее авторы пытались ввести в заблуждение детективов НАБУ.

"Это - безосновательное и ложное обвинение в совершении преступлений, которые являются не подтвержденными, а именно гипотетическое предположение совершенное оппонентом демократической партии США, вероятно, в рамках внутриполитической предвыборной борьбы за пост президента США", - отметил адвокат.

По мнению Голованя, это заявление должно оцениваться как представление заведомо ложного сообщения о преступлении.

Адвокат Порошенко отмечает, что подобные юридические фейки должны получить соответствующую правовую оценку, а депутаты от "ОПЗЖ" понести ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Украины, поскольку их действия не только подрывают авторитет Украины на внешней арене, но и носят признаки вмешательства в избирательную кампанию в США.

Источник 

ложь, Порошенко, Шуфрич, Кузьмин, Головань, Офис гепрокурора, Скорик
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