Столкновения в Новых Санжарах: подозрение объявлено еще 5 гражданам

Об этом сообщил замдиректора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.

Прямая речь: "По фактам событий в Новых Санжарах пока открыто уже 6 производств. В частности прибавилось уголовное производство по статье 295 УК "Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку".

Также 25 февраля еще пяти лицам было сообщено о подозрении. Следствие подготовило ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения и просит о содержании под стражей".

Из этих пяти фигурантов дела одному сообщено о подозрении заочно. Тракало объяснил, что его личность правоохранители установили, однако по месту жительства он не находится. Сейчас полиция устанавливает его местонахождение для доставки в суд с целью избрания меры пресечения.

Вечером 25 февраля ходатайства относительно двух подозреваемых Октябрьский районный суд рассмотрел и удовлетворил их частично: в качестве меры пресечения суд избрал для них ночной домашний арест.

Напомним: 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против размещения в санатории Нацгвардии эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев. Местные перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.

Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медцентр. В столкновениях пострадали 9 полицейских.

Правоохранители открыли 5 уголовных производств в отношении событий в Новых Санжарах.

Во время столкновений полиция задержала 24 наиболее агрессивных лиц. Позднее 23 задержанных отпустили, один человек находился под стражей.

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