В УПЦ считают, что законопроект № 2684 искажает нормы морали

В Украинской Православной Церкви считают, что законопроект № 2684 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения» искажает ряд устоявшихся моральных норм и общепринятых биологических рамок развития человеческого организма и человеческой личности в целом.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в опубликованном на сайте на upc.lviv.ua комментарии митрополита Филарета (Кучерова), главы Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений по представленному в Верховную Раду Украины законопроекту № 2684.

«Данный законопроект предлагает внесение ряда изменений в законы и кодексы Украины, касающихся прав несовершеннолетних детей. В частности, речь идет о внесении изменений в Закон Украины «Об охране детства». Предлагается введение термина «подросток», который будет характеризовать малолетнего ребенка от 10 до 18 лет.

Вместе с этим предлагается изменить «Основы законодательства Украины о здравоохранении» и «Гражданский кодекс Украины». Если раньше 14-тилетний ребенок для получения медицинских услуг должен был получить на это согласие от родителей, то согласно представленному законопроекту № 2684, потребность разрешения от родителей исчезает. Это означает ужасную реальность, при которой малолетний ребенок уже самостоятельно сможет обращаться к врачам и требовать от них удовлетворить свои требования без согласия и ведома родителей. К примеру, раньше, чтобы сделать несовершеннолетнему ребенку аборт, требовался разрешение, согласие от родителей, теперь такая норма станет ненужной. В этом случае статистика абортов у несовершеннолетних детей численно возрастет, поскольку у ребенка будет отсутствовать определенный психологический страх и риск того, что родители смогут узнать о нежелательной беременности», - объяснил митрополит Филарет.

Глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений напомнил, что сейчас «в Семейном кодексе Украины четко говорится о том, что ребенок до 14 лет считается малолетним, а от 14 до 18 - несовершеннолетней. Теперь, с введением понятия «подросток - ребенок от 10 до 18 лет», эти нормы «Семейного кодекса Украины» теряют свой смысл».

Митрополит Филарет сообщил, что изменения понятий, которые предлагает законопроект, идут в разрез с медицинской наукой.

«С изменениями норм «Гражданского кодекса Украины», 14-тилетний ребенок получает права, которые ранее были закреплены исключительно за совершеннолетними. Возрастной ценз детства падает до отметки 10 лет, именно от таких лет, согласно аморальному законопроекту № 2684, ребенок уже считается подростком. Такая позиция идет в разрез даже с медицинской наукой, которая четко утверждает, что подростковый возраст начинается с 12 и продолжается до 16-17 лет, поскольку подростковый возраст является связанным с половым созреванием, которое только начинается в 13-тилетнем возрасте и набирает апогея в 17 лет», - рассказал владыка.

Архиерей считает, что с изменением возрастного ценза совершеннолетия с 18 до 14 лет, опасность изнасилований и педофилии растет в несколько раз.

«Из-за данных поправок в Законы Украины, становится возможным ряд серьезных моральных преступлений, например - осуществление аборта. Но прежде чем говорить об аборте, стоит отметить, что ребенок в возрасте 10 лет, называясь подростком на государственном уровне, получает права, к реализации которых он еще не сформирован ни физически, ни, тем более, психологически. То есть теперь, без ведома родителей ребенок сможет осуществлять и получать медицинские услуги, которые не могут быть оценены адекватно и сознательно этим ребенком, поскольку он только проходит этап развития и формирования как личность.

Важно подчеркнуть, что экспертная комиссия при Верховной Раде, детально изучив данный законопроект, считает его несоответствующим юридической логике и не имеющем целесообразности для внедрения в законодательство Украины», - подчеркнул глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений.

Митрополит Филарет призвал депутатов не принимать законопроект.

«Данный законопроект № 2684 не принесет пользы для украинского общества, а наоборот, будет способствовать увеличению количества абортов у несовершеннолетних детей, увеличению вероятность роста преступлений на сексуальной почве, приведет к увеличению случаев педофилии, будет способствовать большей разнузданности детей, не получивших должного нравственного воспитания, а также посягать на нетронутое право несовершеннолетних - быть ребенком. Ребенок 14-летнего возраста еще не психофизически не сформированный человек, поэтому, при принятии решений в различных важных жизненных ситуациях нуждается в совете, или разрешении родителей на ту или иную общественные, медицинские, юридические действия. Учитывая вышеуказанное, считаем, что права, предоставляемые 14-тилетнему ребенку могут повредить ему, если будут реализовываться без ведома родителей.

Исходя из вышеизложенного, призываем народных депутатов не принимать данный законопроект № 2684, как нарушающий ряд фундаментальных основ и прав ребенка на его постепенное развитие как личности до достижения им совершеннолетия», - подчеркнул владыка Филарет.