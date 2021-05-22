Комитет Верховной Рады предложил исключить из законопроекта о капелланстве дискриминационные положения

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности рекомендовал исключить из законопроекта №4626 положения, лишающие военнослужащих-верующих УПЦ пастырской опеки.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 21 мая во время пленарного заседания Верховной Рады Украины 299 голосами был принят за основу в первом чтении проект Закона о «Службе военного капелланства» №4626.

Как сообщалось, несмотря на то, что на сайте Верховной Рады в целях законопроекта подчеркивается поликонфесионность нашего государства и говорится о «равенстве представителей всех вероисповеданий по удовлетворению их религиозных потребностей», проект Закона №4626 содержит ряд дискриминационных положений относительно верных УПЦ.

При разработке законопроекта были приглашены представители различных конфессий Украины, кроме представителей Украинской Православной Церкви.

Однако, после критики данной законодательной инициативы религиозными экспертами и по представлению некоторых народных избранников, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки предложил внести ряд изменений в проект закона №4626. В частности исключить часть третью статьи 7, которая направлена ​​в первую очередь против священнослужителей УПЦ. В ней говорится, что «не может быть капелланом лицо, являющееся членом религиозной организации устав (положение) которой не соответствуют требованиям, определенным в статье 12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях»».

В то же время Комитет обратился к Председателю Верховной Рады Украины с предложением объявить «при рассмотрении данного законопроекта на пленарном заседании о необходимости внесения предложений и поправок касательно исправлений, уточнений, устранению ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей указанного законопроекта и/или других законодательных актов, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении и соответствуют предмету правового регулирования законопроекта».