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10 тысяч верующих УПЦ завтра придут к Раде, чтобы встретиться с Варфоломеем

20.08.2021 / 21:20
10 тысяч верующих УПЦ завтра придут к Раде, чтобы встретиться с Варфоломеем
Источник: Центр информации УПЦ
Верующие считают, что Варфоломей причастен к той ситуации, в которой оказалась УПЦ в Украине

21 августа патриарх Варфоломей прибудет в Верховную Раду Украины для встречи со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на strana.ua, 10 тысяч верующих Украинской Православной Церкви соберутся завтра на молитвенное стояние возле Верховной Рады.

«Прихожане УПЦ хотят встретиться с Вселенским патриархом, чтобы глядя в глаза, услышать его ответ на свою боль и на преступления, происходящие фактически с его благословения. Мы считаем, что именно действия патриарха Варфоломея, привели к массовой дискриминации верующих УПЦ, рейдерским нападениям на их храмы и создание антицерковных законопроектов, нарушающих Конституцию Украины и права православных граждан»,- заявили в пресс-службе УПЦ.

Верующие считают, что Варфоломей причастен к той ситуации, в которой оказалась УПЦ в Украине.

«Вы признали раскольников, отлученных от Церкви, и приняли их без покаяния. Вы сослужили Божественную литургию с лицами, не имеют священного сана! Вы выдали раскольникам Томос об ущербной автокефалии, о которой православный народ Украины не просил Вас!», - говорится в их заявлении.

Кроме того, верующие УПЦ говорят о том, что Варфоломей заявил о себе как о предстоятеле с особыми и исключительными полномочиями. Они недовольны тем, что он ведет всех своих последователей к унии с католиками.

«В случае составления Вами публичного покаяния за все это, верующие Украинской православной церкви согласны и в дальнейшем уважать Вас как предстоятеля Константинопольской православной церкви, первым по чести среди равных предстоятелей, как наследника святителей, просиявших на Константинопольском престоле, и как Божьего архиерея», - заявляют верующие.

Как сообщалось, известные украинцы — православные деятели науки, культуры и спорта — обратились к патриарху Варфоломею в открытом письме и призвали отложить его визит в Украину на День Независимости.

Источник: Inpress.ua
упц, варфоломей, верховная рада
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