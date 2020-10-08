Власть скрывает информацию о состоянии здоровья зараженных сотрудников американской биолаборатории в Одессе, – Скорик

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук первым потребовал провести тщательное расследование этого факта.

Однако, время идет, а представители власти и правоохранительные органы всячески скрывают информацию.

Об этом сообщил народный депутат Украины, член фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Николай Скорик.

«Недавно выяснилось, что четверо сотрудников расположенного в Одессе Украинского научно-исследовательского противочумного института имени Мечникова заразились ковидом. Не в быту. На работе. Во время исследования образцов вируса. До сих пор не ясно: эти работы они проводили по заданию МОЗ или Пентагона? Ведь на базе этого института создана Центральная референс-лаборатория Министерства обороны США. Абсолютно непонятно, с какими образцами они экспериментировали. Ведь ползут слухи, что вирус мутирует. И не исключено, что заразились они новым, еще более опасным для жизни человека подвидом», – отметил Николай Скорик.

По словам народного депутата, история с заражением вообще не стала бы достоянием общественности, если бы не Виктор Медведчук, который потребовал от правоохранительных органов открыть уголовное производство по этому факту.

«Первыми на ситуацию отреагировали глава Политсовета нашей партии Виктор Медведчук и член фракции ОПЗЖ в парламенте Ренат Кузьмин. Они публично обратились к главе Национальной полиции Игорю Клименко с требованием возбудить уголовное дело по факту заражения сотрудников института. Остается надеяться, что их требование будет выполнено. И не формально, а по существу. Иначе миллионный город станет заложником вирусных экспериментов», – добавил Николай Скорик.

Член фракции ОПЗЖ возмущен тем, что власти Одессы и Одесской области никак не комментируют произошедшее, и таким образом, фактически скрывают от людей информацию.

«Где реакция мэра, главы ОГА? Нам что, нужно, чтобы Одесса оказалась в "красной" зоне заражения ковидом? Или стала вторым Уханем – родиной очередной мутации вируса?», – подытожил Николай Скорик.

Напомним, что ранее, по обращению Виктора Медведчука суд обязал СБУ начать расследование деятельности американских биолабораторий в Украине.