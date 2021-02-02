Скорик: Власти отказываются от российской вакцины только потому, что это инициатива Медведчука

Так, авторитетное издание «Экономист» в своем обзоре с высокой вероятностью прогнозирует, что большая часть граждан Украины не будет вакцинирована даже до конца 2023 года. Учитывая сложившуюся ситуацию, для руководства страны политические амбиции – непозволительная роскошь. Как и использование манипуляций со здоровьем украинцев для сведения счетов с оппонентами, а именно с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сказал народный депутат от фракции ОПЗЖ Николай Скорик.

«Никаких шагов при всех рассказах власти по вакцинированию граждан серьезно не сделано. В то же время, когда большинство цивилизованных стран активно проводят вакцинирование, мы еще и не начинали. И только утверждаем какие-то планы, и даже не понимаем, какая это будет вакцина», – отметил парламентарий.

Он уверен, что правительство должно учесть инициативу Виктора Медведчука по производству российской вакцины, игнорируя политическую составляющую этого вопроса.

«Я считаю, и так считает наша политическая сила – в ситуации с российской вакциной существует большая доля политических обстоятельств. Если российская вакцина эффективная, а об этом говорят в очень многих странах мира, и Германия активно продвигает эту вакцину, и сейчас открывает сертификацию на территории Германии. На сколько я знаю, в Венгрии она уже используется. Я не буду перечислять все страны, но, если эта вакцина эффективна, мы должны убрать политическую составляющую», – подчеркнул Скорик.

Он напомнил, что у Украины за все годы конфликта на Востоке не прекращался товарооборот с Российской Федерацией. И совершенно непонятно, что мешает сейчас начать производство российского препарата на территории Украины. Тем более, что это может спасти жизни тысячам украинцев.

«Благодаря переговорам Виктора Медведчука россияне предлагали нам производить эту вакцину на территории Украины, на украинских мощностях. Я думаю, что мы должны пойти на это, и в этом нет ничего плохого, – сказал народный депутат и добавил, что официальный Киев отказывается от этой возможности исключительно из-за того, что данная инициатива принадлежит Виктору Медведчуку.

«Когда Виктор Медведчук занялся организацией возвращения наших граждан с неподконтрольной территории, только вдумайтесь, Украина отказалась их принять только потому, что этот вопрос поднимался не в рамках недееспособной ТКГ, а лично благодаря усилиям Виктора Медведчука. Это абсолютно ненормально», – резюмировал Скорик.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что за 7 лет «политики пещерной русофобии» власти достаточно поиграли в геополитику, уничтожив экономику, медицину и образование в стране.

Исходя из этого парламентарий подчеркнул, что сейчас, когда на кону жизни и здоровье украинцев, руководству страны пора задуматься о национальных интересах, а не об окриках и «хотелках» Вашингтона.