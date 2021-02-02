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В УПЦ прокомментировали заявления Корчинского отобрать Киево-Печерскую лавру

02.02.2021 / 16:14
В УПЦ прокомментировали заявления Корчинского отобрать Киево-Печерскую лавру
Источник: Центр информации УПЦ
Древние святыни находятся в надлежащем состоянии, а наличие жилых корпусов для монахов означает, что Киево-Печерская лавра – действующий монастырь

Киево-Печерская лавра - духовный центр Украины, место молитвы и монашеской жизни, а ее святыни благодаря Украинской Православной Церкви находятся в надлежащем состоянии.

Об этом епископ Барышевский Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя призывы главы радикальной организации «Братство» Дмитрия Корчинского отобрать Киево-Печерскую лавру у Украинской Православной Церкви, сообщает Центр информации УПЦ.

«Корчинский заявил, что в стенах монастыря проживают «агенты» ФСБ, которые «искажают» украинскую святыню зданиями, используемыми для нужд братии. Хотелось бы напомнить, что сегодня в Лавре живут монахи, которые кроме стремления быть гражданами Неба, являются еще и гражданами Украины. Следовательно, все заявления типа вышеупомянутых, должны квалифицироваться исключительно в рамках действующего законодательства нашего государства. Ведь будучи абсолютно безосновательными с точки зрения фактов и здравого смысла, они направлены исключительно на разжигание межрелигиозной розни, что недопустимо ни с точки зрения закона, ни с точки зрения христианства», - написал епископ Виктор.

Он подчеркнул, что древние святыни находятся в надлежащем состоянии, а наличие жилых корпусов для монахов означает, что Киево-Печерская лавра – действующий монастырь.

«Самое главное заключается в том, что Лавра - это место молитвы и духовных подвигов, а не только музей и собрание реликвий. Братские корпуса, построенные на территории монастыря, свидетельствуют о том, что Лавра живет, духовная жизнь в ней не стоит на месте, и в УПЦ всегда есть люди, которые решают посвятить себя Богу», - отметил архиерей.

Епископ Виктор напомнил, что заявления радикалов с подобными угрозами создают ненужное напряжение в обществе.

«Нам следует стремиться к миру, а не к угрозам или запугиванию. И бояться только одного Бога», - призвал владыка.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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