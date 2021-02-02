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Экс-глава ГАСИ объявлен в розыск

02.02.2021 / 16:18
Экс-руководителю Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексею Кудрявцеву сообщили о подозрении за использование поддельного иностранного диплома при устройстве на работу и объявили в розыск.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП, информированный источник УП в правоохранительных органах

 По данным следствия, бывший чиновник (прокуратура традиционно не называет фамилии подозреваемого, но по данным УП, речь идет о Кудрявцеве) обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо поддельный документ - диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные.

В дальнейшем, после получения поддельного диплома, подозреваемый обратился в Министерство образования и науки с целью получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал указанный диплом при назначении на должность председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Прямая речь Максимец: "Кроме того начато досудебное расследование по факту возможного нарушения бывшим должностным лицом правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний".

Правоохранители отмечают, что неоднократно вызывали подозреваемого для участия в проведении следственных и процессуальных действий, а он ни разу не явился.

В связи с указанным, сообщение о подозрении направлено по почте, и экс-чиновник объявлен в розыск.

17 декабря Кудрявцев на своей странице в Facebook сообщил, что к нему домой приезжали сотрудники прокуратуры и ГБР и, не застав дома, оставили 3 повестки.

Он отмечал, что дело касается "подделки диплома, которой не было". Он заявил, что правоохранители резко активизировали это дело, мол, из-за давления его "оппонентов из строительной мафии" и намерения Кудрявцева "продолжить реформы, внедряемые на посту главы ГАСИ".

По данным источника УП, в конце декабря 2020 года Кудрявцев передал через адвоката медицинскую справку о положительном тесте на коронавирус, а вскоре после этого пересек государственную границу Украины.

Последнее сообщение на Facebook-странице Кудрявцева датируется 24 января и содержит фото его купания в проруби.

Источник

розыск, Кудрявцев
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