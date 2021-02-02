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Митрополит Антоний рассказал, что поможет обрести любовь к Богу

02.02.2021 / 16:33
Митрополит Антоний рассказал, что поможет обрести любовь к Богу
Источник: Центр информации УПЦ
Для того, чтобы увидеть мир таким, каким Его задумал Господь, владыка призвал молить Господа о помощи и стараться меняться в лучшую сторону, без самооправдания

Благоговение перед величием Господа и пример по-настоящему верующих людей помогает приблизиться к Богу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге на канале «Витражи».

Владыка рассказал историю о подвижнике, который на вопрос, как возгревать любовь к Богу в сердце, посоветовал искать благоговейного человека.

«Годится ли для нас такой совет? Где теперь искать благоговейного?...Сказал бы: читай больше, молись дольше, к ученому стремись. Это проще, это реальнее встретить, но что толку от знания, если они не устремлены к очищению сердца? Ведь только чистые сердцем узрят Бога. А как узрят? Любовью. Объяснить это невозможно, как невозможно вообще говорить о любви тому, кто никогда не испытывал этого чувства... Благоговение должно стать для нас одной из первых забот», - отметил митрополит Антоний.

По его словам, чтобы в душе «загорелся огонек любви Божьей, придется позаботиться о воспитании в душе необходимого благоговения».

Митрополит Антоний подчеркнул, что если в сердце «есть уважение, благодарность, удивление перед величием Его долготерпения, то уже недалеко и до благоговения».

Для того, чтобы увидеть мир таким, каким Его задумал Господь, владыка призвал молить Господа о помощи и стараться меняться в лучшую сторону, без самооправдания.

«Господь создал мир хорошим, человек много испортил, но не до конца.  Чтобы в этом убедиться, надо вспомнить о двух книгах, которые вручил Творец своему созданию на память. Первая - это звездное небо над головой, «книга природы». Она открыта всем, но видеть ее, читать ее может не просто грамотный, а внимательный, собранный, целеустремленный…Вторая книга  - нравственный закон, данный человеку вместе с жизнью. Его можно бестолково, бездумной и безответственной  жизнью стереть и уничтожить. Кто захочет не только для себя, но и для близких сохранить это как наследство, поймет что благоговение перед Богом так же естественно, как искренность, благодарность, поклонение и любовь, которая загорится тогда, когда будет готов в душе соответствующий материал», - заключил управделами УПЦ.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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