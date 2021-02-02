Сейчас нет предпосылок для роспуска Верховной Рады - Разумков

Об этом спикер сказал на брифинге 1 февраля.

"Я повторял и повторяю - к счастью, сегодня нет предпосылок для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады девятого созыва", - подчеркнул Разумков.

Председатель ВР также прокомментировал слухи, что в случае исключения Александра Дубинского из фракции "Слуга народа", в монобольшинстве, работающем на правах коалиции, станет меньше 226 депутатов, что является основанием для роспуска парламента.

"Даже если 15 человек выйдет, то все равно будет 231 человек во фракции. Этого достаточно, чтобы коалиция продолжала работать. Коалиция - потому что фракция партии "Слуга народа" работает на условиях коалиции в стенах Верховной Рады. Даже если нет 226 - действительно, тогда это создание новой коалиции, на это уходит 30 дней, Конституция позволяет это сделать в течение 30 дней. Если этого не происходит - действительно появляются такие основания (для роспуска ВР, - ред.)", - отметил Разумков.

Спикер добавил, что парламент также не может быть распущен из-за отсутствия пленарных заседаний в течение месяца, когда действовал усиленный карантин.

"Относительно вопроса по 30-ти дням, когда мы не работали, поскольку был введен локдаун. ... Согласно решению Конституционного Суда, четко прописано, что 30 дней начинают считаться со дня, когда запланированное заседание Верховной Рады не смогло состояться. То есть, если бы мы собрались и не смогли работать - с того дня начался бы отсчет тридцати дней. Сегодня таких проблем нет. Верховная Рада работает", - рассказал Разумков.

Как сообщалось, парламент 18 декабря принял постановление №4501 "О внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва". Согласно документу, пленарная неделя в январе была перенесена на конец месяца, после завершения усиленного карантина.

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