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Ученые рассказали о смерти женщины, зараженной двумя штаммами Covid одновременно
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Байден заявил, что доволен разговором с Путиным
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Семьи жертв коронавируса в Италии требуют от властей 100 млн евро компенсации
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Задержали подозреваемых в убийстве президента Гаити
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"Шансов выжить нет": от обрушения дома в Майами погибли 54 человека, пропали 86
- 11:50
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Кабмин ожидает от МВФ 700 млн долларов в этом году, но без транша потрясений не будет – министр08.07.2021 / 09:01Последние новости рубрики
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17:59
Не всем украинцам переназначили субсидии: Минсоцполитики ищет виновных на местах
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15:14
Украина на борьбу с пандемией потратила 72% предусмотренных на год средств – закупила все вакцины
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13:20
Еврокомиссия назвала условие предоставления второго транша помощи Украине
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Тарифы на тепло будут устанавливать местные власти — регулятор
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Более 26 млрд гривен ушло на борьбу с COVID-19 в этом году: на что потратили средства
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Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане
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Из Украины пытались вывезти артефакты I тысячелетия до н.э. и времен Киевской Руси
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В Китае запустили вторую в мире по мощности ГЭС
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Стартовал международный Odessa-June-Folk-Fest
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Полицейский вымогал $3 тыс. у владелицы столичного салона красоты за "крышевание"
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