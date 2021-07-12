Ученые рассказали о смерти женщины, зараженной двумя штаммами Covid одновременно

Об этом сообщает Bloomberg

Ученые обнаружили, что женщина заразилась как штаммом "Альфа", который впервые появился в Великобритании, так и штаммом "Бета", впервые выявленным в Южной Африке.

Согласно докладу, опубликованному в субботу и представленному на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней, заражение женщины, вероятно, произошло от разных людей.

Она была госпитализирована в бельгийскую больницу в марте и в тот же день у нее диагностировали Covid-19.

Женщина не была привита против вируса, а ее состояние быстро ухудшалось. Уже через 5 дней после госпитализации больная умерла.

Когда образцы, взятые у женщины, тестировали с целью выявить, каким штаммом она была заражена, оказалось, что в наличии сразу два варианта Covid-19. В то же время исследователи не смогли точно сказать, что именно двойное инфицирование спровоцировало такое стремительное ухудшение состояния больной.

Это не первое двойное заражения коронавирусом. В январе бразильские ученые сообщали об обнаружении двух случаев ко-инфекции, но результаты исследования этих случаев пока не опубликованы.

Есть предположение, что двойное инфицирование может быть более распространенным, чем сейчас официально известно.

Прямая речь автора исследования и молекулярного биолога Энн Ванкерберген: "Глобальное распространение этого явления (двойного инфицирования - ред.), видимо, недооценено из-за ограничений тестирования на штаммы, и из-за отсутствия простого способа выявления ко-инфекций со секвенированием целого генома. Предупреждение о ко-инфекции остается решающим".

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