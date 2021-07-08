Войти | Зарегистрироваться
15:56

пятница,
09 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Рада может принять антикоррупционную стратегию уже осенью

09.07.2021 / 14:53
Первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук прогнозирует принятие закона об основах государственной антикоррупционной политики на 2021-2025 годы уже осенью. Речь идет о законопроекте №4135.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Готов ко второму чтению фундаментальный законопроект об основах государственной антикоррупционной политики. Учитывая количество поправок, прогнозирую, что где-то осенью Украина получит свою антикоррупционную стратегию. Потому что для этого есть и политическая воля, и понимание, и общая поддержка в обществе", - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, в середине марта комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять в целом закон об основах государственной антикоррупционной политики. Им утверждается Государственная антикоррупционная стратегия на 2021-2025 годы.

В начале ноября 2020 года Рада приняла этот закон за основу.

Так, в парламенте закон Кабмина об антикоррупционной стратегии был зарегистрирован 21 сентября.

Источник

 

ВР, антикоррупционная стратегия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.