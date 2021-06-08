Зеленский просит Раду принять антикоррупционную стратегию: она содержит 5 принципов

Об этом он заявил на антикоррупционном форуме.

"Парламенту следует сосредоточиться на том, что в последние четыре года в Украине отсутствует программный документ - антикоррупционная стратегия. Депутатам нужно принять как можно быстрее внесенный правительством проект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020 - 2024 годы. Она должна содержать пять главных принципов", - отметил Зеленский.

Он также перечислил эти принципы:

оптимизация функций государственных органов власти

цифровая трансформация и полное открытие данных

удобные и законные сервисы

неотвратимость наказания за коррупционные правонарушения

общественная нетерпимость к коррупции

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский наложит вето на закон, который возвращает наказание в виде тюремного заключение за недостоверное декларирование. В частности, потому что новые правки позволяют записывать имущество на родственников и не декларировать его.

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