Войти | Зарегистрироваться
16:25

вторник,
08 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Виннице УПЦ провела благотворительный молодежный бал

08.06.2021 / 14:55
В Виннице УПЦ провела благотворительный молодежный бал
Источник: Центр информации УПЦ
В мероприятии приняли участие около 100 участников из Винницкой, Бориспольской, Житомирской и Киевской епархий

В Виннице при Крестовоздвиженском храме Украинская Православная Церковь провела благотворительный бал православной молодежи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, во время концерта было собрано 7000 гривен, которые были переданы на нужды социального отдела епархии.

В мероприятии приняли участие около 100 участников из Винницкой, Бориспольской, Житомирской и Киевской епархий.

После завершения бала руководитель Молодежного отдела епархии протоиерей Николай Дудник наградил организаторов, хореографа и помощников грамотами и вручил подарки.

Источник: Inpress.ua
молодежь, упц, бал, Благотворительность, винницкая епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.