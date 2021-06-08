В Виннице УПЦ провела благотворительный молодежный бал

В Виннице при Крестовоздвиженском храме Украинская Православная Церковь провела благотворительный бал православной молодежи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, во время концерта было собрано 7000 гривен, которые были переданы на нужды социального отдела епархии.

В мероприятии приняли участие около 100 участников из Винницкой, Бориспольской, Житомирской и Киевской епархий.

После завершения бала руководитель Молодежного отдела епархии протоиерей Николай Дудник наградил организаторов, хореографа и помощников грамотами и вручил подарки.