Сотни молодых людей посетят православный фестиваль «OrthoFest» под Киевом

ІI Молодежный православный фестиваль «OrthoFest» состоится 23–27 июля под Киевом.

Регистрация участников началась 3 июня. Об этом сообщает «Фома в Украине».



Фестиваль пройдет в формате палаточного городка. Разместится он в лесу у села Пятихатки Киевской области.



В программе - квесты, концерты, мастер-классы, беседы. В одну из ночей будет отслужена Божественная литургия. Завершится фестиваль участием в крестном ходе в День Крещения Руси в Киеве, после которого молодёжь благословит Блаженнейший Митрополит Онуфрий.



Организаторы рассчитывают на 400 участников. Желающие также могут стать волонтёрами.