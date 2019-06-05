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Сотни молодых людей посетят православный фестиваль «OrthoFest» под Киевом

05.06.2019 / 13:26
Организаторы рассчитывают на 400 участников

ІI Молодежный православный фестиваль «OrthoFest» состоится 23–27 июля под Киевом.

Регистрация участников началась 3 июня. Об этом сообщает «Фома в Украине».

Фестиваль пройдет в формате палаточного городка. Разместится он в лесу у села Пятихатки Киевской области.

В программе - квесты, концерты, мастер-классы, беседы. В одну из ночей будет отслужена Божественная литургия. Завершится фестиваль участием в крестном ходе в День Крещения Руси в Киеве, после которого молодёжь благословит Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Организаторы рассчитывают на 400 участников. Желающие также могут стать волонтёрами.

Источник: Inpress.ua
молодежь, упц, OrthoFest
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