Международная консультационная группа поддержала проект реформы СБУ

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
11:15
Министр здравоохранения Британии: вариант "Дельта" на 40% заразнее
-
16:20
Франция открывает границы для иностранных туристов
-
15:49
Эрдоган жаловался Зеленскому на угрозы со стороны Путина - WSJ
-
14:47
У Лукашенко подготовили ответ Западу на санкции и хотят компенсации за авиаблокаду
-
14:16
Встреча Путина и Байдена может состояться не в Женеве - TDG
- 11:15
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
13:58
Президент анонсировал аудит всех водных ресурсов Украины
-
13:17
Зеленский подписал закон об ограничении оборота пластиковых пакетов
-
11:46
Международные резервы Украины сократились на 0,6% - НБУ
-
09:42
Берлин ожидает продления договора о транзите российского газа через Украину
-
17:12
В G7 решили установить единый налог для корпораций не менее 15%
- 13:58
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
10:47
Авиация МВД до конца года пополнится 26 французскими вертолетами Airbus
-
08:36
Контрабандисты пытались вывезти авиаприборы в подсанкционные страны
-
08:19
СБУ провела антитеррористические учения вблизи линии соприкосновения на Донбассе
-
08:35
В Стамбуле открыли самую высокую в городе вышку и мечеть с самым высоким в стране алтарем
-
06:22
На улицах Харькова установили арт-пианино – могут играть все желающие
- 10:47
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики