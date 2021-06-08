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Ученый совет лишил Лукашенко звания почетного доктора КНУ им.Шевченко

08.06.2021 / 15:52
Ученый совет Киевского национального университета им.Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси, звания почетного доктора вуза, сообщает пресс-служба университета.

"Ученый совет лишил звания Александра Лукашенко", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года на то время ректор вуза Леонид Губерский, а само звание ему было присвоено 2 ноября того же года.

Согласно сообщению пресс-службы Университета, решение о лишении Лукашенко звания было поддержано 55 голосами членов Ученого совета.

"Основанием для такого решения стало то, что бывший президент Беларуси, а ныне - самопровозглашенный руководитель этого государства, Александр Лукашенко в течение последних двух лет развернул масштабную волну террора против оппозиции, регулярно приказывает применять пытки против тысяч своих сограждан, прибегает к актам "воздушного терроризма", публично не уважает территориальную целостность Украины, позволяет себе возмутительные высказывания в адрес нашего государства и его руководства", - заявили в вузе.

В то же время, в КНУ подчеркивают, что такое решение не является проявлением неуважения к белорусскому народу.

Источник

Лукашенко, КНУ
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