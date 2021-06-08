Войти | Зарегистрироваться
16:25

вторник,
08 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Игуменья УПЦ рассказала, как спасли Русский Афон от запустения в XX веке

08.06.2021 / 16:10
Игуменья УПЦ рассказала, как спасли Русский Афон от запустения в XX веке
Источник: monasterium.ru
Митрополит Никодим добился от греческих властей и от Константинопольского патриархата разрешения на въезд русских монахов на Афон

Из-за политики Фанара в XX веке Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне могли занять греки, но митрополит Никодим (Ротов) добился разрешения на въезд для русских монахов.

Об этом рассказала председатель Синодального отдела «Церковь и культура» УПЦ, настоятельница Архангело-Михайловского женского монастыря в Одессе игуменья Серафима (Шевчик) в интервью «Монастырскому вестнику».

«Не все знают о том, что Русский Афон был спасен благодаря митрополиту Никодиму. Приехав на Святую Гору, владыка увидел, в каком страшном запустении находится эта обитель и понял, что еще немного, и она может быть окончательно разорена. В ней почти не оставалось насельников, и греки уже присматривались к Руссику, сохранившему огромное количество святынь, духовных и исторически всемирно значимых культурных ценностей», – рассказала игуменья Серафима.

Она отметила, что митрополит Никодим добился от греческих властей и от Константинопольского патриархата разрешения на въезд русских монахов на Афон, и это позволило сохранить традиционные связи обители с Русской Церковью.

«А ведь Фанар уже почти считал его своим, будучи уверенным в том, что СССР не будет вступаться за эту обитель», – подчеркнула настоятельница Архангело-Михайловского женского монастыря.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Афон, Митрополит Никодим, Фанар
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.