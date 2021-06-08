Игуменья УПЦ рассказала, как спасли Русский Афон от запустения в XX веке

Из-за политики Фанара в XX веке Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне могли занять греки, но митрополит Никодим (Ротов) добился разрешения на въезд для русских монахов.

Об этом рассказала председатель Синодального отдела «Церковь и культура» УПЦ, настоятельница Архангело-Михайловского женского монастыря в Одессе игуменья Серафима (Шевчик) в интервью «Монастырскому вестнику».

«Не все знают о том, что Русский Афон был спасен благодаря митрополиту Никодиму. Приехав на Святую Гору, владыка увидел, в каком страшном запустении находится эта обитель и понял, что еще немного, и она может быть окончательно разорена. В ней почти не оставалось насельников, и греки уже присматривались к Руссику, сохранившему огромное количество святынь, духовных и исторически всемирно значимых культурных ценностей», – рассказала игуменья Серафима.

Она отметила, что митрополит Никодим добился от греческих властей и от Константинопольского патриархата разрешения на въезд русских монахов на Афон, и это позволило сохранить традиционные связи обители с Русской Церковью.

«А ведь Фанар уже почти считал его своим, будучи уверенным в том, что СССР не будет вступаться за эту обитель», – подчеркнула настоятельница Архангело-Михайловского женского монастыря.