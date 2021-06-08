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Средний возраст жизни украинцев может увеличиться на 10 лет: от чего это зависит

08.06.2021 / 16:23
Поэтапное уменьшение промышленного загрязнения позволит увеличить средний возраст жизни украинских граждан на 10 лет. Законопроект №4167 является правовым кирпичом уменьшения промзагрязнения.

Об этом заявил замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экология".

В случае принятия закона у промышленности будет 12 лет для того, чтобы перейти на новые технологии и внедрить новые методы управления, стать более экологически безопасными.

Также с вступлением в силу документа предприятия вместо 3 разрешительных документов будут получать один - интегрированный, что является существенной экономией времени. По словам Стрельца, сегодня в среднем 82 дня бизнес тратит для того, чтобы оформить один разрешительный документ.

Предусмотрен и открытый доступ общественности к информации и участие в принятии решений.

"В конечном итоге поэтапное уменьшение промышленного загрязнения может увеличить средний возраст жизни украинцев до 10 лет, будет способствовать росту ВВП и инвестиционной привлекательности Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце мая в Украине не смогли создать электронную систему выдачи разрешений на выбросы. Парламент во второй раз отправил на повторное первое чтение законопроект №4167.

В начале марта экологический комитет утвердил доработанную редакцию законопроекта о е-системе выдачи разрешений на выбросы.

Так, в середине февраля Верховная рада отправила на повторное первое чтение законопроект №4167.

Источник

средний возраст, продолжительность жизни
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