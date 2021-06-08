Войти | Зарегистрироваться
17:56

вторник,
08 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

Экс-чиновник Администрации президента Украины уведомлен о подозрении в госизмене

08.06.2021 / 16:54
Правоохранители уведомили бывшего сотрудника Администрации президента Украины о подозрении в совершении государственной измены, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, в период 2014 года подозреваемый, который в момент совершения инкриминируемого преступления работал в Администрации президента Украины (а в дальнейшем - в СНБО), имея доступ к государственной тайне, вступил в преступный сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал последнему сведения, которые получал в связи с выполнением служебных обязанностей", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что подозреваемый собирал, систематизировал и проводил аналитику данных, касавшихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем вне зависимости от характера информации, а также грифа ограничения доступа к ней.

Подозреваемому избрана мера пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

В свою очередь в Службе безопасности Украины отмечают, что подозреваемый был государственным служащим категории "Б". Он имел доступ к секретной информации по форме 2 (для работы с секретной информацией, имеющей степень секретности "совершенно секретно" и "секретно"). Фамилия чиновника не разглашается.

Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Материалы дела переданы в суд.

Источник

чиновник, госизмена
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.