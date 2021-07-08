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Миллион украинцев вакцинировали полностью, темп "более 100 тысяч прививок в сутки"

09.07.2021 / 14:22
За сутки 7 июля в Украине сделали рекордное количество прививок против коронавируса SARS CoV 2 – едва ли не 105 тысяч, а количество полностью вакцинированных украинцев пересекло отметку в миллион человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения

Дословно МОЗ: "Миллион полностью вакцинированных украинцев и более 100 тысяч прививок в сутки. Прививочная кампания от COVID-19 продолжает наращивать темп.

104 680 человек привито против COVID-19 за сутки 7 июля 2021 года. Одну дозу получили 42 029 человек, полностью иммунизированы – 62 651 человек".

В среду работали 682 мобильные бригады, 1 462 прививочных пункта и 31 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 178 592 человека, из них одну дозу вакцины получили 2 178 590 человек, обе дозы – 1 018 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в стране с 24 февраля проведено 3 196 848 прививок.

По состоянию на 7 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 692 человека.

Напомним: вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.

В начале апреля Министерство здравоохранения заявило о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.

В мае новый министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

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коронавирус, вакцинация
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