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"Газпром" отказался увеличить транзит газа через Украину

06.07.2021 / 16:57
Российский "Газпром" не стал бронировать мощности на следующий газовый год через Польшу и Украину на годовых аукционах.

Аукционы прошли на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Оператор газотранспортной системы Украины" выставлял для годового бронирования дополнительные "твердые" мощности в 9,8 млн куб. м в сутки (в дополнение к долгосрочному контракту в объеме 40 млрд куб. м на год - это 109 млн куб. м в сутки).

В то же время, польский Gas System выставил мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки.

Первоначально ОГТСУ выставлял на аукцион 15 млн куб. м в стуки, но потом предложение сократилось до 9,8 млн куб. м в сутки.

"Газпром" не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах", - говорится в сообщении.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина получит деньги за транзит газа, даже если Россия его остановит.

Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что запуск "Северного потока-2" не повлияет на действующий контракт на транзит газа.

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газ, транзит
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