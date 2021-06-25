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В Украине каждому новорожденному сделают скрининг на генетические болезни - Минздрав

25.06.2021 / 18:14
Министерство здравоохранения введет неонатальный скрининг на выявление генетических заболеваний.

Об этом на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы вводим определенные скрининговые вещи, начинаем с неонатального скрининга. То есть каждый новорожденный сегодня будет подвергаться скринингу на генетические заболевания. Мы расширяем перечень этих заболеваний с 4, которые у нас были, до 21. Мы будем двигаться к тому, чтобы выявлять вовремя генетические заболевания, орфанные заболевания, формируем реестр этих заболеваний и сделаем все возможное, чтобы государство обеспечило медикаментозную коррекцию этих заболеваний на первых этапах жизни", - сказал Ляшко.

Кроме этого, как он добавил, будет внедрен семейный скрининг, когда пары, планируя рождение ребенка, могут пройти определенные исследования и оценить риски возникновения генетически обусловленных заболеваний.

Министр отметил, что в стратегии развития человеческого капитала, утвержденной указом Президента в июне этого года, отдельный раздел посвящен здоровому детству. Так, внимание будет уделяться младенческой смертности, качеству медицинской помощи с рождения и еще в период беременности матери.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил общенациональную программу «Здоровая Украина», целью которой является достижение более длительной продолжительности жизни украинцев. Одной из составляющих программы является модель здоровой школы, которая включает восемь компонентов для укрепления здоровья и иммунитета учеников: образовательное пространство; образование в области здоровья и безопасности; физическую культуру и двигательную активность; здоровое питание; медицинскую службу; психологическую службу; подготовку и здоровье учителей; привлечение семьи и громады.

Источник

новорожденные, скрининг
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