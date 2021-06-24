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Нардепы хотят официально прекратить дипломатические отношения Украины с Беларусью

24.06.2021 / 12:48
Народные депутаты оппозиции зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления о заявлении парламента о прекращении любых дипломатических отношений Украины с Беларусью, кроме тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных.

Об этом свидетельствует проект постановления ВР № 5674

Нардепы считают, что принятие Радой этого заявления будет способствовать усилению международного давления на должностных лиц Беларуси.

В обосновании заявления также отмечается, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил боевикам ОРЛО приехать в Минск и допросить задержанного журналиста Протасевича относительно его возможного участия в боях на Донбассе.

Заявление предусматривает непризнание выборов президента Беларуси, осуждение сотрудничества с террористами ОРДЛО.

Кроме того, Украина призывает демократические страны мира к продолжению и усилению политического и экономического давления на Беларусь и до введения персональных санкций в отношении должностных лиц Беларуси.

Инициаторами постановления стали нардепы "ЕС", нардепка "Голоса" Юлия Клименко, внефракционная Оксана Савчук и член депгруппы "За майбутнє" Игорь Гузь.

Докладывать относительно проекта постановления в Раде будет нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Постановление, по замыслу нардепов, вступит в силу со дня его принятия.

В случае принятия председатель Верховной Рады должен обеспечить направление текста заявления в парламенты иностранных государств и международных парламентских организаций.

Напомним: в августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко.

В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку.

После того, как режим Лукашенко принудительно посадил самолет другого государства в Минске, чтобы захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, многие страны объявили Беларуси авиаблокаду.

Источник

Беларусь, ВР
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