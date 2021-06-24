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Украина и Грузия планируют усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе - Зеленский

24.06.2021 / 13:19
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина и Грузия намерены усилить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности в Черноморском регионе.

"Одной из главных задач Украины и Грузии является усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе. Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для судоходства", - заявил Зеленский на совместном брифинге с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня в Киеве.

Как отметил Зеленский, Украина уже активно работает над усилением сотрудничества в Черноморском регионе со странами-партнерами, в том числе с Грузией.

"Я надеюсь, что вскоре мы увидим прогресс", - добавил президент Украины.

Также, по его словам, Украину и Грузию объединяет совместная цель по приобретению членства в Европейском Союзе и НАТО.

Зеленский выразил надежду на активизацию сотрудничества по "Крымской платформе" и поблагодарил президента Грузии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, добавив, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Источник

сотрудничество, Грузия
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