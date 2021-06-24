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Епископ УПЦ объяснил, почему важно читать Евангелие

24.06.2021 / 12:44
Епископ УПЦ объяснил, почему важно читать Евангелие
Источник: Центр информации УПЦ
Структура православного богослужения построена на чтении или пении отрывков из Священного Писания

Священное Писание - Слово Божие, обращенное к каждому человеку.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Евангелие лежит в самом центре храма - на престоле, где приносится Бескровная Жертва. Слова Господа нашего Иисуса Христа настолько ценны, что мы предпочитаем все время видеть их перед собой» - отметил епископ Виктор.

Он напомнил, что структура православного богослужения построена на чтении или пении отрывков из Священного Писания.

«Большинство ежедневного богослужебного круга - это, по сути, чтение или пение отрывков из Священного Писания. 1-й, 3-й, 6-й, 9-й час состоят из трех псалмов и молитвы «Отче наш». Вечерняя и Утреня начинаются с псалмов. Несколько псалмов поются на Литургии, где также читается послание апостолов и Евангелие. В храмах, где богослужения совершаются ежедневно, в течение года прочитываются фактически все четыре Евангелия, а также значительная часть Ветхого Завета», - рассказал владыка.

Епископ Виктор объяснил, что Евангелие необходимо не только уважать, как важнейший элемент жизни Церкви, но и изучать.

«Это касается всех без исключения православных христиан, особенно священников, ведь перед хиротонией будущий служитель алтаря Господня дает обещание Богу читать Священное Писание каждый день. Именно священник должен быть лучшим знатоком Библии, потому что непосредственно ему Господь поручил толковать Свои слова для паствы. Опыт мудрых седовласых пастырей свидетельствует, что лучшая проповедь - это проповедь, которая построена на знании библейского текста и его правильном понимании», - подчеркнул архиерей.

Владыка Виктор призвал православных помнить, что через Евангелие Господь обращается к каждому человеку, а «значит именно нам предстоит быть его лучшими знатоками».

 

Источник: Inpress.ua
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