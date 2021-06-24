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Украина получит 7,7 млн доз вакцины от COVID в июле

24.06.2021 / 12:17
В июле ожидается поставка в Украину 7,7 млн доз вакцины от коронавируса, из которых 5,325 млн - китайский Coronavac.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин на онлайн дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться", которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Кузина: "У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents.

Всего в июле планируется к поставке на уровне страны почти 7,7 млн доз вакцин".

Напомним: С начала прививочной кампании привиты 1 755 139 человек, из них полностью иммунизированы – 394 107 человек.

Источник

коронавирус, вакцина
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