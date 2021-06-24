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В Запорожье богословская кафедра УПЦ в университете начала вступительную кампанию

24.06.2021 / 12:17
В Запорожье богословская кафедра УПЦ в университете начала вступительную кампанию
Источник: Центр информации УПЦ
Кафедра Богословия Классического приватного университета входит в число учреждений духовного образования Украинской Православной Церкви

Запорожский Классический приватный университет объявил прием в магистратуру по специальности «Богословие».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, прием заявлений и документов совершается до 23 июля.

Кафедра Богословия Классического приватного университета входит в число учреждений духовного образования Украинской Православной Церкви.

Университет является учреждением высшего образования IV уровня аккредитации, основанным в 1992 году, который стал первым в Украине в сфере предоставления высшего богословского образования, сочетающего духовное и светское образование.

С 2012 года сотни священнослужителей и верующих Украинской Православной Церкви, получили диплом магистра государственного образца с присвоением соответствующего квалификационного уровня в области богословия.

Ознакомиться с подробной инфомацией об условиях приема и обучения можно здесь.

Источник: Inpress.ua
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