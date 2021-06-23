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Зеленский анонсировал запуск общенациональной программы "Здоровая Украина"

23.06.2021 / 11:20
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске общенациональной программы президента "Здоровая Украина", которая нацелена на увеличение продолжительности жизни населения в стране.

"Мы начинаем общенациональную программу президента "Здоровая Украина". Она разработана многими специалистами, Офисом президента совместно с тремя министерствами … Программа направлена на все возрастные категории и группы нашего населения и нацелена на достижении одной главной цели, которая одной фразой звучит так: украинцы должны жить дольше", - заявил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина".

По словам президента, цифры, отражающие среднюю продолжительность жизни в Украине, "в настоящее время неутешительные".

"В Украине средняя продолжительность жизни составляет 72 года. По этому показателю мы занимаем 115-е место в мире. Но самое страшное здесь не рейтинги, а то, что численность населения Украины уменьшается с каждым годом. Чтобы понять эту угрозу, достаточно посчитать, сколько нас будет через 10-20 или 50 лет, если мы не изменим эту ситуацию кардинально", - сказал президент.

Он добавил, что "в Украине здоровье и активный образ жизни должны быть популярны и стать неотъемлемой частью жизни всего общества".

По его словам, первой составляющей программы "Здоровая Украина" должна стать модель здоровой школы.

"Это 8 компонентов для укрепления здоровья и иммунитета всех учеников и всех школ по всей Украине. Это реформа школьного питания, новое школьное меню, которое одновременно полезное и вкусное, популяризация спортивных секций, новые онлайн-приложения, новая концепция уроков физкультуры и многое другое, что с раннего детства должно делать наших детей здоровыми", - подчеркнул Зеленский.

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здоровье, Зеленский
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