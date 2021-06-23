Войти | Зарегистрироваться
12:55

среда,
23 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Онуфрий рассказал о значении церковного пения

23.06.2021 / 11:35
Митрополит Онуфрий рассказал о значении церковного пения
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель УПЦ отметил важность подготовки регентов-псаломщиц при Зимненском монастыре, который всегда был центром духовности на Волыни

Богослужебное пение прославляет Бога посредством голоса и располагает сердца людей к молитве.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви сказал в поздравлении настоятельнице Зимненского женского монастыря игуменью Стефании (Бандуре) и выпускницам регентского отделения Владимир-Волынского духовного училища, действующего при Зимненском женском монастыре.

«Верю, что за такие праведные труды Господь воздаст вам сторицей, подаст все необходимые блага для счастливой жизни и духовные дарования для вашего личного спасения. Помните, что регент на приходе – это второй авторитет после священника, поэтому на вас возлагается большая ответственность не только посредничеством церковного пения объединять верных в единую молитву, но и в небогослужебное время своими талантами приближать людей к Богу», – отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что обучаясь на регентском отделении в монастыре, воспитанницы приобрели не только профессиональные навыки церковного пения, но и смогли приобщиться к полноценной церковной жизни, монашескому опыту молитвы, взрастить в себе любовь к уставному богослужению.

«Возможно, кое-кто из выпускниц изберет для себя монашеский подвиг и останется в монастыре, но все воспитанницы своими прекрасными голосами будут возвеличивать Христа в церковных хорах наших многочисленных приходов», – сказал Блаженнейший.

Предстоятель УПЦ отметил важность подготовки регентов-псаломщиц при Зимненском монастыре, который всегда был центром духовности на Волыни.

«Есть в Зимненской обители интересная и символическая страница бытия, связанная с преподаванием церковного пения. В начале XX века на базе этого монастыря была открыта школа для девочек, которые имели способности к церковному пению. Зимненская школа того периода отличалась мастерством церковного пения и музыкальными талантами своих студенток. И хотя просуществовала она 16 лет, однако за этот период подготовила для служения Церкви десятки достойных педагогов, хористок и регентов», – сказал Блаженнейший Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 июня
22 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.