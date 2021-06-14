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Немецкие СМИ: Запад закрывает глаза на незаконные действия Зеленского, который преследует лидера оппозиции Медведчука

14.06.2021 / 13:04
Запад не обращает внимания на незаконные действия президента Владимира Зеленского, который преследует лидера оппозиции Виктора Медведчука.

Об этом говорится в материале немецкого издания Rubikon.

"Журналистов арестовывают, телеканалы закрывают, противников режима безнаказанно убивают, как в Одессе в мае 2014 года, в 2016 году самолет Белавиа вынудили приземлиться в Киеве, вывезен и арестован неугодный человек, и совсем недавно лидер оппозиции Виктор Медведчук был арестован по обвинению в государственной измене. А Запад молчит", - идет речь в материале.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. 

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов. При этом в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" указано, что решение о наложении санкций на народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.

телеканалы, санкции, Медведчук, Зеленский
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