В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили память преподобного Агапита врача

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви почтили память преподобного Агапита Печерского, врача безмездного.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт lavra.ua, 14 июня наместник обители митрополит Павел в сослужении архиереев и духовенства возглавил в Трапезном храме Божественную литургию.

Перед началом литургии совершили молебен с чтением акафиста преподобному Агапиту у его святых мощей.

Митрополит Павел в своей проповеди напомнил о жизни, подвигах и чудесах преподобного Агапита Печерского.

«Преподобный и богоносный отец наш Агапит все делал с верой и надеждой на милосердие Божие. Он исцелял князей, и к нему приходило множество людей, но он пытался идти от славы и прятался в темной пещере. Несмотря на это, слава его нашла, и по сей день по его молитвам мы получаем помощь в наших скорбях. Он и сегодня находится с нами. Он утешает нас и исцеляет наши недуги, лечит наши немощи и учит всегда радоваться, какие б Господь не посылал испытания за наши грехи», - сказал владыка Павел.

Во время богослужения сугубо молились о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровлении больных.

После литургии духовенство и верующие прошли крестным ходом с мощами преподобного Агапита к Ближним пещерам, после чего был отслужен молебен.

*** Преподобный Агапит Печерский родился в Киеве и был учеником святого преподобного Антония Печерского.

Святой Агапит бескорыстно помогал больным, исцеляя их своей молитвой и давая им те травы, которые употреблял в пищу.

Преподобный вытерпел много неприятностей от завистливого врача-армянина, который хотел отравить. Господь сохранил своего угодника, и яд никоим образом не повредил ему. Со временем армянин, увидев чудеса, которые совершались по молитвам преподобного Агапита, перешел в православие и принял монашество.

После многих трудов и духовных подвигов преподобный Агапит мирно отошел ко Господу около 1095 года.

Святой был погребен в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. Преподобному Агапиту молятся врачи и все те, кто нуждается в исцелении души и тела.

В тему: Крестный ход в честь 800-летия Александра Невского Церковь связала четырьмя сторонами света.