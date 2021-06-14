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Управделами УПЦ передал настоятелям захваченных храмов Тернопольской епархии церковную утварь для богослужений

14.06.2021 / 15:55
Управделами УПЦ передал настоятелям захваченных храмов Тернопольской епархии церковную утварь для богослужений
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний передал в дар пострадавшим приходам Тернопольщины необходимую церковную утварь: евхаристические наборы, напрестольные Евангелия, литийные блюда и прочее

В Киево-Печерской лавре состоялась встреча управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича) с настоятелями приходов Тернопольской епархии, храмы которых были захвачены.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук-страницу митрополита Антония, управделами поблагодарил настоятелей захваченных храмов за пастырское служение, пожелал крепости в вере и помощи Божией.

Митрополит Антоний передал в дар пострадавшим приходам Тернопольщины необходимую церковную утварь: евхаристические наборы, напрестольные Евангелия, литийные блюда и прочее.

Как сообщалось ранее, на данный момент захвачено около 120 храмов УПЦ. Тысячи верующих не имеют места для молитвы, семьи священников изгнаны из домов.

За последние 7 лет около 500 храмов УПЦ и общин стали жертвами рейдерских захватов или покушений.

Наиболее «горячие точки» — в Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой-Буковинской и Винницкой епархиях УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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