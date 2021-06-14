Шарий о закрытии телеканалов "112 Украина", Newsone и Zik: Это жёсткая атака на свободу слова

Такое мнение выразил лидер политсилы "Партия Шария" Анатолий Шарий в интервью ежедневной газете Чехии "Mladá fronta Dnes", пишет MIGNEWS.

"Это жесткая атака на свободу слова. Я мог бы понять это, если бы телеканалы призывали к атаке на государственный строй, к нападению на государственных чиновников или к принудительному отделению определенных частей страны. Но ничего подобного никогда не было. Поэтому такое утверждение является полной бессмыслицей", - подчеркнул Шарий.

Также он высказался касательно того, издание "Украинская правда" называло эти телеканалы "инструментом пропаганды".

"Украинская правда" занимается пропагандой, "спускаемой" от правительства. Обо мне пишут, что я являюсь "антиукраинским и пророссийским журналистом". Любой может заглянуть в мои блоги и не найдет там ничего пророссийского. Является ли антиукраинским то, что я публикую информацию о хищении государственных денег людьми из окружения президента Зеленского? Являюсь ли я пророссийским, когда пишу о некомпетентности правительства, которое поначалу в вопросе о вакцинации не смогло сделать ничего, кроме как попрошайничать по всему миру, как самый отчаянный нищий? - заявил Шарий.

Кроме того, коснулся журналист и санкций против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, а также его в финансировании терроризма.

"Руководствуясь теми сведениями, что я имею, я уверен, что нет (не занимался финансированием терроризма, - ред.). Считается, что он финансировал сепаратистов на востоке Украины, которых государственные власти называют "террористами". Однако отдельно пункты обвинительного заключения дают понять, что написано оно было, простите за выражение, примитивно. Его жену обвинили в том, что она последовала просьбе Путина спонсировать этих людей. Зачем Путину все так усложнять? Только фанатик-националист может поверить в эти заявления правительства, сделанные с определенной целью", - подытожил Шарий.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За несколько месяцев мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали уже более 37 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

В отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" указано, что решение о наложении санкций на народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.